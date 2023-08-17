يمكن رؤيته بالعين المجردة.. "فلكية جدة" تعلن موعد ظهور القمر الصغير لشهر صفر

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه يُرصَد هلال القمر الصغير لشهر صفر بعد غروب شمس اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، موضحة أن الفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة ويزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وذكرت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضافت: القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 عند الساعة 12:38 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة يومًا بعد يوم، سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليًّا في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

وتابعت: يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .​​