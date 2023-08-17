ما أسباب فقدان السمع عند الأطفال؟
كتب- أحمد جمعة:
كشفت وزارة الصحة والسكان، الأسباب التي تقف وراء فقدان السمع عند الأطفال.
يأتي ذلك ضمن الخطة التوعوية لمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة تقدم خدماتها بالمجان.
وأوضحت الوزارة أن من بين أسباب فقدان السمع عند الأطفال في مرحلة ما قبل الولادة: عوامل وراثية، وكذلك الالتهابات داخل الرحم مثل الحصبة الألمانية وعدوى الفيروس المضخم للخلايا.
أما في الفترة المحيطة بالولادة، فتشمل الأسباب:
* نقص الأكسجين وقت الولادة
* اليرقان الشديد في الفترة التالية للولادة
* انخفاض الوزن عند الميلاد
* العدوى الأخرى في الفترة المحيطة بالولادة
وشددت الوزارة على أن إجراء الكشف السمعي للأطفال حديثي الولادة ضروري لاكتشاف المرض في حالة وجوده.
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