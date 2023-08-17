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وفد أفريقي يتفقد عيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية

11:05 ص الخميس 17 أغسطس 2023

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:
نظمت وزارة الصحة والسكان، جولة ميدانية لوفد المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض "African CDC"، التابع للاتحاد الأفريقي، بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان؛ لتفقد عيادات الفيروسات التي تقدم خدمة الكشف عن الفيروسات الكبدية وعلاجها، بالإضافة لوحدة خفض الضرر التي تقدم برامج العلاج ببدائل الأفيونات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن برنامج الزيارة تضمن عقد ورشة عمل بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية، والمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، ولجنة الفيروسات الكبدية، ومنظمة الصحة العالمية، على برنامج إدارة عدوى التهاب الكبد الفيروسي، وفيروس نقص المناعة البشرية.

وأشار «عبدالغفار» في بيان اليوم، إلى أن ورش العمل، تستهدف تبادل الخبرات والرؤى والأفكار الحديثة في مجال القضاء على الفيروسات، إلى جانب استعراض التجربة الرائدة للدولة المصرية في القضاء على الالتهاب الكبدي سي.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن عدد عيادات الفيروسات التابعة لأمانة الصحة النفسية تبلغ 21 عيادة، مشيرة إلى فحص 40 ألفا و264 حالة من المترددين على عيادات الفيروسات منذ عام 2021 حتى 2023.

وأضافت "عبدالمقصود"، أن أطباء عيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية، وعدد من مسؤولي أقسام نقص المناعة البشرية بالمحافظات، وأطباء مستشفيات الحميات، تلقوا تدريبا مكثفا على برنامج إدارة عدوى إلتهاب الكبد الڤيروسي ونقص المناعة البشرية.

رافق الوفد خلال الزيارة، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان، والدكتورة ريهام الإمام نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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وزارة الصحة والسكان مستشفيات الصحة النفسية الدكتور حسام عبدالغفار الفيروسات الكبدية

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