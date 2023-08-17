البابا تواضروس يستعد لزيارة رسمية للمجر الأسبوع القادم
كتب- إسلام لطفي:
يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأسبوع القادم، زيارة إلى جمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.
ويلتقي البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.
ومن المنتظر أن تمنح جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراة الفخرية للبابا خلال الزيارة ذاتها.
وتتضمن زيارة البابا أيضا نشاطا رعويا مكثفا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة.
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