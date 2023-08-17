من خلال هذا الرقم.. كيفية تقديم شكاوى الكهرباء عبر "واتساب"

كتب - محمد صلاح:

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمات الشركة من خلال الرقم 01507501111 على تطبيق واتس آب للتواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير كافة الخدمات إلكترونيا.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" ان جميع المشتركين يستطيعون إنجاز خدمات الكهرباء من خلال تطبيق الواتساب والإجابة على الأسئلة والاستفسارات بجانب تقديم الشكاوي بلاغات انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت الشركة أنه يمكن أيضا متابعة خدمات الشركة على مختلف منصات التواصل و الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر في أي وقت من خلال الرابط التالي.. (اضغط هنا)

وانطلق التشغيل التجريبي، لأول أبليكشين على الموبايل تحت مسمى "حوكمة الخدمات"، بقطاع الدقى، كمرحلة أولى، والذى يمكن الموظفين بالشركة من الحصول على العديد من الخدمات، التى تسهم فى تحسين الأداء وخفض معدلات الفقد غير الفنى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير الإدارة العامة للإصدار والعدادات مسبقة الدفع والذكية بشركة جنوب القاهرة، أن أبليكشن حوكمة الخدمات، يسمح للموظفين استخدام خاصية الذكاء الاصطناعى، فى عمليات المتابعة والتفتيش الميدانية، من خلال تحليل البيانات للمناطق الأكثر فقدا، وإعطاء مؤشرات التنبؤ التى تساعد على رصد أى مخالفات على الطبيعة وتسجيلها بشكل مباشر بقواعد بيانات الشركة على برامج الإدارة العامة للإصدار بشكلها الجديد ومنها على سبيل المثال تحديد الاستهلاكات منخفضة المدى والعدادات المعطلة، التى لا تتناسب مع الأحمال الفعلية مع إمكانية حصر تلك الأحمال من خلال الأبلكيشن وتسجيلها مباشرة على برنامج الإصدار، وحساب تلك الأحمال وترجمتها على الفور إلى كميات مفقودة، وإظهارها إلى الجهة المختصة للمراجعة والاعتماد نحو التنفيذ أو الرفض مع إمكانية إتاحة تحرير إذن الغيار ميدانياً فى حالة وجود تلاعب، بالإضافة إلى تسجيل حالات التوصيل المباشر»سرقة تيار» فى حال تأكيد المعاين الفنى المختص لذلك،بالإضافة إلى العدادت المخالفة.