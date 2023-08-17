مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

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كتب- محمد نصار:

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة واستئناف إصدار تراخيص البناء وفقا للنظام القديم وحسب القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد.

ونفى مصدر بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، صحة ما يتردد بشأن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة أو وقف إصدار تراخيص البناء في المدن والقرى.

وأكد المصدر المطلع استمرار العمل في إصدار تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة دون أي تغيير.

كما أوضح اللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، أنه لم يرد للمحافظة أي تعليمات بشأن فتح تراخيص البناء الجديدة بدون اشتراطات البناء الجديدة التي يتم العمل وفقا لها منذ إقرارها من الحكومة.

وأضاف الأدغم، لمصراوي، الأربعاء، أن تراخيص البناء ليست متوقفة كما يتم الترديد، مشيرا إلى استخراج تراخيص البناء متاح أمام المواطنين.

وكانت الحكومة بدأت تطبيق اشتراطات البناء الجديدة اعتبارا من يوم الأحد 4 يوليو 2021، حيث بدأت المراكز التكنولوجية بالمحافظات تطبيق منظومة البناء الجديدة، وتلقي طلبات التراخيص من المواطنين.

وينشر مصراوي النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة بشقيها: الاشتراطات والتراخيص.

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