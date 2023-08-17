وكيل خطة النواب: إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية انتصار لحالة النقاش الجاد

كتب - نشأت علي:

أكد مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجيهها للجهات المختصة والمعنية دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش وفتح ابواب الأمل في حل العديد من المشاكل.

وأشار سالم في بيان له، أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها "والتي لاقت بعض التشكيك" من عدد من المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج إيجابية، هي فكرة فعالة ولها ثقلها لأن مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هو بداية الطريق للحل .



وأوضح الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لاسيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام جميع القوي السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع من أجل طرح وجهات النظر المختلفة و التوافق علي الحلول لها، كما أحدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.

وأشار إلى سالم أن الرئيس السيسي عودنا أن نفتح كل الملفات ونناقش كافة القضايا وسبق وأن قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس مع حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساتة العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.

وتوقع سالم أن تكون كافة المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين .