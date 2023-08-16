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هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة

11:03 م الأربعاء 16 أغسطس 2023
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    هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة
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    هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة (2)
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    هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة (5)
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    هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة (6)
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    هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة (4)
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    هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة (1)
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كتب - محمد صلاح:

استقبلت هيئة المواد النووية، اليوم، خريجي الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية والذين انضموا إلى قافلة العمل بالمشروع النووي المصري فور تخرجهم بتعينهم بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

واستهلت الزيارة بترحيب الدكتور حامد ميرة رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية بهم, ومرافقتهم وفريق عمل الهيئة في جولة للتعريف بدور هيئة المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية.

وشرح ميرة دور الهيئة وقطاعاتها المختلفة، واصطحب فريق العمل بالهيئة خريجي المدرسة من موظفي هيئة المحطات النووية إلى معامل الهيئة وتم شرح بعض اختصاصات الهيئة ومنها إجراءات المسح الشامل لتحديد المناطق ذات الإمكانيات في الخامات الذرية إجراء البحوث والدراسات والتجارب للكشف والتنقيب عن الخامات ذات الأهمية في الطاقة النووية واستخراج الخامات الذرية وتصنيعها وإعدادها للتصدير وتنظيم تداولها واستيرادها وتصديرها واستخداماتها. كما أكد الأستاذ الدكتور رئيس هيئة المواد النووية، على تخصيص الهيئة جزء من الزيارة لاطلاع الطلاب على المشروعات القومية التي تزخر بها مصر الآن، و دور الهيئات الوطنية في المشاركة في هذه المشروعات.

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