عضو "غرفة السياحة": إقرار ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023.. غدا

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن موعد إقرار ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023 والتي من المفترض أن تطلق أولي رحلاتها خلال الأيام القادمة.

وأضاف "وحيد" لـ مصراوي في تصريحات خاصة، أن موعد إقرار ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023 سيكون غداً بنسبة 90 %، مؤكداً بأنها ستكون بنفس ضوابط الموسم الماضي دون آية تغيير بها.

وفيما يتعلق بأسعار الرحلات بموسم العمرة 2023، لفت إلى أن أسعار الفئة الاقتصادية ستترواح بين 25 إلى 30 ألف جنيه، فيما تصل فئة الخمس نجوم إلى 50 ألف جنيه حسب كل برنامج.