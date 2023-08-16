عضو "الصحفيين": صالون تواصل الأجيال يناقش حق المصور وواجباته في ضوء القانون

هيئة المواد النووية تستقبل خريجي الدفعة الأولي من مدرسة الضبعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. توقعات الطقس غدا الخميس

كتب- إسلام لطفي:

تصوير: هاني رجب

نظمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين أولى فعاليات صالون تواصل الأجيال، مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "أخلاقيات الصورة الصحفية.. بين حق السبق وحرمة الحياة الخاصة".

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصالون بداية التطبيق العملي لمحور الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة باستراتيجية عمل لجنة المعاشات التي تشمل حقوق تشريعية ومهنية وخدمية.

وأضاف أنه الصالون يناقش عن طريق شيوخ المهنة مع مختلف أجيالها، ضوابط الأداء المهني وحرفيته، ومدى حق المصور الصحفي وواجباته في ضوء القانون ومواثيق الشرف وحرمة الحياة الخاصة، خاصة في تغطية جنازات المشاهير والمحاكمات وغيرها من القضايا المهنية التي يثار بشأنها الجدل.