فرص عمل.. الجيزة تعلن عن وظائف برواتب مجزية - مقر التقديم والشروط

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن فرص عمل جديدة للشباب بشركة الجيزة لصناعة الكابلات بتأمين طبي واجتماعي وراتب مجزية.

وكشفت محافظة الجيزة في بيان رسمي لها عن، الشروط المطلوبة للالتحاق بفرص العمل المتاحة، وهي على النحو التالي:

-مؤهل دبلوم صناعي من 3 أو 5 سنوات قسم ميكانيكا أو كهرباء أو دبلوم المعاهد الفنية صناعي أو تجاري.

- أن يكون السن من 18 إلى 30 عام.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- ذكور فقط.

- لا يشترط الخبرة.

- رواتب مجزية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- زيادات سنوية.

- حافز شهري.

- وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

وأوضحت المحافظة أنه على الراغبين في التقديم إلى الوظائف التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان الآتي ( 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني) أو التواصل هاتفياً على الأرقام الآتية ( 35720825 – 35711198)، يومياً من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحاً وحتي الثانية عصراً.