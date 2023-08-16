مش بنخبي حاجة.. الرئيس السيسي يعلق على أزمة انقطاع الكهرباء - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية، وقيام الحكومة بتخفيف الأحمال.

وأوضح الرئيس خلال حديثه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، الأربعاء، أن حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات بعد التكلفة المرتفعة في أسعاره أصبح عبء على الدولة لأن وقود السيارات والكهرباء تبيعها الدولة بالجنيه، وتشتريها لمحطات الكهرباء وللسيارات التي تسير بكل مصر بالدولار، وبالتالي عند وجود عبء يجب أن نتحمل بعضنا البعض قائلاً: (مش بنخبي حاجة).

وأضاف أن عبور كل تحدي لا يكون بجهد الدولة فقط ولكن باستيعاب الناس احتياجه لعمل وصبر، مشيرا إلى أن مشروع القطار السريع الذي يتحرك من العين السخنة بالبحر الأحمر إلى البحر المتوسط يكون خلال ساعات قليلة، وكذلك حركة التجارة عليه قبل حركة المواطنين كيف ستكون؟ ( من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط الذي يعني إسكندرية ومنفذ السلوم وغيرها).

وعبر الرئيس خلال اللقاء عن سعادته بلقاء الأهالي ومعرفته بهم جيداً لقضائه سنين بها وذهابه إلى سيوة سنة 87 خلال دورية إصلاح، مشيداً بأهالي المنطقة وأخلاقهم.