هل تم إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في القاهرة؟.. سكرتير مساعد المحافظة يُجيب

كتب- محمد نصار:

قال اللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، إنه لم يرد للمحافظة أي تعليمات بشأن فتح تراخيص البناء الجديدة في العاصمة وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، كما يتردد عبر السوشيال ميديا.

وأضاف الأدغم، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن تراخيص البناء ليست متوقفة كما يتم الترديد، مشيرا إلى استخراج تراخيص البناء متاح أمام المواطنين.

وشدد سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية على أن تراخيص البناء الحالية يتم إصدارها وفق الاشتراطات البنائية الجديدة التي تم إقرارها من الحكومة.

وكان مصدر آخر بوزارة التنمية المحلية، أكد في تصريحات لمصراوي، قبل قليل، أنه لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة أو وقف إصدار تراخيص البناء في المدن والقرى.

جاء ذلك ردا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عبر صفحاتها على نطاق موسع تفيد بأنه سيتم فتح تراخيص البناء بدون اشتراطات البناء الجديدة بداية من أول شهر سبتمبر القادم.

اقرأ أيضا:

مصدر يكشف حقيقة فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة الشهر المقبل