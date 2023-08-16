نائب محافظ الجيزة يتفقد الحملة الميكانيكية لقرية برطس ويوجه برفع كفاءتها
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كتب- محمد أبو بكر:
تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل ومنطقة المترية بمركز أوسيم، في إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة.
ووجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية، وتفقد الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية برطس لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها.
وحرص على الوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الأستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات.
وأكد نائب المحافظة على رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والإهتمام بنظافتها خلال جولته الميدانية.
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