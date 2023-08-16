السيسي: مشروع الصرف الزراعي في سيوة أنقذها من مصير صعب

القاهرة - أ ش أ:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأهالي محافظة مطروح، معربا عن سعادته بلقائه مع أهالي مطروح وسيدي براني.

وقال السيسي - خلال لقائه اليوم مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني - إن "محافظة مطروح وما يطلق عليها بالكامل المنطقة الغربية من قبل مطروح بكثير لم يكن هناك اهتمام بهذه المنطقة من الدولة خلال السنوات الماضية، ونحن مهتمين جدا ونعمل بجد، والمشاريع المستهدف به محافظة مطروح سواء مشاريع مثل الموانئ التي يتم تنفيذها أو القطار السريع أو المدن التي يتم تشييدها سيكون لها تأثير كبيرا جدا خلال المرحلة الحالية".

وأوضح الرئيس أنه لا حظ - في جولة له عبر الطائرة - تطورا كبيرا في ميناء جرجوب، الذي قام بافتتاحه قبل أربع سنوات، وهو ما يعد خطوة على الطريق، بالنسبة إلى الذي تستهدفه الدولة من مشروعات في محافظة مطروح، موضحا أن هناك تطويرا تقوم بتنفذه الدولة وآخر "أنتم تنفذونه".

وأشار السيسي إلى أن المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها - من مدن جديدة وقطار سريع من جرجوب حتى السلوم عن طريق حباطة - ستعود بالنفع الكبير على أهالي المنطقة، ومنفذ السلوم الذي يتم العمل فيه قبل 4 سنوات؛ من أجل زيادة حركة التجارة مع أشقائنا في ليبيا.

ولفت إلى أن هناك منطقة لوجيستية سيتم تنفيذها أيضا على مساحة 300 فدان إلى جانب منفذ السلوم؛ من أجل توفير فرص عمل؛ وذلك ضمن خطة التطوير والتنمية المستهدفة في محافظة مطروح والمنطقة الغربية.

وتابع : إن مشروع الصرف الزراعي في سيوه؛ جرى الانتهاء منه، وتم إنقاذ الواحة - بفضل الله - من مصير صعب جدا، مؤكدا أن سيوه - كواحة لها تاريخ كبير وعظيم في حياتنا - كانت بها مشكلة كبيرة وتم حلها، مناشدا أهالي سيوه - سواء المجتمع أو مجلس المدينة - بالحفاظ على ما جرى تطويره لتنظيم واستعادة الواحة؛ أفضل مما كانت.

وأكد الرئيس السيسي الحاجة إلى تنظيم تواجد القبائل - طبقا لأعرافهم - لكي تتاح للدولة فرصة لتقديم الخدمات المختلفة، منها التعليم والصحة، وأي خدمات أخرى، وذلك عبر تنظيم أفضل من الحالي.