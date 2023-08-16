الرئيس عن مواجهة التحديات: "بفضل الله أي أزمة هتخلص"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لا تتحدث عن المشروعات الجديدة إلا بعد التأكد منها وأنها تحقق الإفادة للمصريين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه أهالي مطروح، اليوم الأربعاء​: "عاوز أقول لكم على حاجة.. مش هاتكلم في موضوعات زي دي لغاية ما تخلص.. بس مشروع زي الدلتا الجديدة؛ هل بعيدة عن المحافظة هنا؟.. طب ممكن تشغل ناس وأشغال مختلفة؟.. تجارة وتاخد منتجات زراعية تروح للأشقاء في ليبيا.. ودي مشروعات على أطراف المحافظة".

وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت إلى أزمتَين؛ أزمة كورونا وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا.. والأزمتين ماكُناش سبب فيهما.

وتابع رئيس الجمهورية: "أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على العالم.. احنا مش السبب فيها.. حتى الحرب الروسية.. واحنا ما أخدناش قرار ولا ورَّطنا الدولة المصرية.. وبالتالي انعكاس ده هو الصعب والخطير".

وأضاف الرئيس السيسي: "احنا في أزمة، وبنتكلم بمنتهى الوضوح، والأزمة تحدٍّ من ضمن تحديات زي الإرهاب من 2011 و2012.. والناس كانت بتقول الموضوع هيخلص ولَّا لأ، واستنزاف شباب مصر وحالة عدم الاستقرار، وكنت باقول بفضل الله هيخلص.. وبالمناسبة فيه برنامج تطوير كبير لأهلنا في سيناء".