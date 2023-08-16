السيسي لأهالي سيوة: "لا توجد شهادة وفاة لأي حاجة في مصر طول ما إحنا مع بعضنا"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة مطروح لم تكن ضمن اهتمام الدولة في العقود السابقة؛ لكننا في الوقت الحالي نعمل بشكل جيد، والمشروعات المستهدف تنفيذها في مطروح من مشروعات موانئ ومدن جديدة سيكون لها تأثير كبير على المواطنين.

وأكد الرئيس السيسي أهمية مشروعات تطوير سيوة، قائلًا: "كنا من كام يوم نقول إن مشروع سيوة والصرف الزراعي تأخر كثيرًا؛ ولكنه خلص وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب أوي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه أهالي سيوة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء: "لا توجد شهادة وفاة لأي حاجة في مصر طول ما احنا مع بعضنا، وواحة سيوة لها تاريخ كبير في حياتنا، وتم حل مشكلة سيوة، والمشروع أخذ 3 سنوات وأكثر".

وتابع الرئيس السيسي: "أقول لأهالي سيوة ما تم عمله؛ حافظوا عليها، والآبار اللي كان الأهالي بيعملوها عملنا نظام، وعلينا أن نحافظ عليها كمجتمع سيوة ومجلس المدينة الخاص بها، وأن ينظم هذا الأمر كي نستعيد الواحة مرة أخرى أفضل مما كانت إن شاء الله".