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BBC

الرئيس السيسي: سنعبر كل التحديات بتفهم المواطنين للظروف الحالية

04:31 م الأربعاء 16 أغسطس 2023
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القاهرة - مصراوي:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة حريصة طوال الـ 10 سنوات الماضية على عدم تعرض المواطنين لأي أزمات.

والتقى الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، أهالي مطروح والسلوم وسيدى برانى، حيث أجرى حوارا معهم خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح.

وأوضح الرئيس أن الدولة تحاول التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين من خلال عدة إجراءات، مضيفًا: "عبرنا جميع التحديات التي واجهت مصر بالإرادة والتحدي وسنعبر الأزمة الحالية".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ستعبر كل التحديات بفضل تفهم المواطنين للظروف الحالية.

سوق مصراوى

الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي أهالي مطروح محافظة مطروح

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