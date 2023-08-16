"أمناء الحوار الوطني" يشكر الرئيس على استجابته الفورية لمخرجات الحوار

القاهرة - أ ش أ:

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه الرئيس إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني - في بيان اليوم الأربعاء- الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار؛ من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.