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BBC

"أمناء الحوار الوطني" يشكر الرئيس على استجابته الفورية لمخرجات الحوار

04:24 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

الحوار الوطني

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القاهرة - أ ش أ:

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه الرئيس إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني - في بيان اليوم الأربعاء- الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار؛ من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

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الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي مُخرجات الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني

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