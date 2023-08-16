العمل: بروتوكول تعاون لتدريب شباب الإسكندرية علي مهن مستحدثة

كتب- محمد أبو بكر:



شهدت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية و مركز المهندس، بهدف تدريب وتأهيل الشباب على مهنة اصلاح الالكترونيات وإمكانية توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.

ويأتي ذلك في إطار سعى المديرية نحو تفعيل دورها في تشغيل الشباب بالقطاع الخاص وتوفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بإشراك القطاع الخاص والجهات المتخصصة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال من برامج التدريب المهنى المجانية التي توفرها المديريات بالمحافظات للشباب من الجنسين لتأهيلهم بالمهارات اللازمة المطلوبة في المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.



وأكد وكيل المديرية بأن البرنامج التدريبي في مجال الإلكترونيات وإصلاح الشاشات مدتة شهر، ويشمل مجموعة من البرامج، منها: تعريف العناصر الإلكترونية، وشرح مكونات الشاشات، والتدريب على ماكينه الكوفات، كما يتضمن تدريب عملي ونظري بالورشة الإلكترونية الفعلية، والتاهيل النفسي للتعامل مع الأجهزة والعميل، وتدريب فعلي على الأجهزة المستخدمة لمعرفة تتبع العطل.

كما أنه من مميزاته توفير فرص عمل مناسبة للأوائل والمتميزين، وسوف يعلن عن استقبال أول دفعة خلال الأيام القادمة فور الانتهاء من تجهيز القسم، ومشيراً إلى أن البروتوكول قد نص على أوجه تعاون وتنسيق بين الطرفين لتوفير فرص العمل للشباب والحد من معدلات البطالة حيث أن إصلاح الإلكترونيات والشاشات من المهن المطلوبة لسوق العمل داخل المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل والتدريب العملي وتوعية الشباب على أهمية التدريب من أجل التشغيل، وكذلك يحصل المتدربين على شهادات اتمام التدريب معتمدة من مديرية العمل ومركز المهندس.