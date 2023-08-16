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مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

02:50 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

طائرة ارشيفية

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القاهرة - أ ش أ:

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.

وشدد المصدر على أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية، فهذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس.

وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

طائرة زامبيا وكالة أنباء الشرق الأوسط مطار القاهرة الموانئ المصرية

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