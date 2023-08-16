فقر في الفكر الاقتصادي.. برلماني للحكومة: لماذا تضخمت الأسعار بشكل جنوني؟!

كتب- سامح سيد:

وصف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلس النواب، أداء الحكومة بالمتردي والفاشل، معتبرًا أن سوء الإدارة يقف وراء الكثير من الأزمات التي يعانيها الشعب المصري؛ وعلى رأسها الارتفاع الحاد في الأسعار والأزمة الاقتصادية.

وأضاف منصور، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع الأسعار هي احتجاز البضائع في الموانئ بسبب عدم توافر العملة الدولارية؛ هذا الاحتجاز تسبب في رفع رسوم الأرضيات إلى ضعفَين و٣ أضعاف؛ ما نتج عنه تكبد التجار مصاريف ورسومًا زائدة تم تحميلها على المواطن وتضخمت الأسعار بصورة جنونية .

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن المشكلة التي تعانيها مصر مشكلة إدارة، وحكومة مصابة بالفقر الفكري في الاقتصاد وتفقد فقه الأولويات وترتيبها، مؤكدًا أن الحكومة ليست لديها حسابات دقيقة، لما تتخذه من قرارات.

وأوضح منصور أنه على سبيل المثال هناك حالة من المعاناة يعيشها الأهالي الذين تمت إزالة بيوتهم في مشروعات قومية؛ وتعويضاتهم متأخرة، ويعود ذلك بسبب سوء التنظيم وتأخر مستحقاتهم.

وأكد النائب أن هذا يؤكد أن الحكومة ليست لديها حسابات دقيقة لما تتخذه من قرارات.. لسنا ضد التصدير؛ ولكن لا بد أن تكون لدينا حسابات لاستخدامات السوق المحلية حتى لا يؤدي نقص السلع لزيادة في الأسعار وهو ما ينطبق على ما حدث في الكهرباء.. مرة أخرى، الحكومة ليست لديها حسابات تراعي فيها المواطن البسيط .