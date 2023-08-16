طرح السكر في البورصة المصرية للسلع.. والخميس أول جلسة

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور ابراهيم عشماوي، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية للسلع، إنه في إطار توجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها في منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، وضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كلاً من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات انتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

وبحسب بيان، وفي هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط هنا

ونوهت البورصة المصرية للسلع أن أول جلسة تداول ستكون غدا الخميس.

وقال عشماوي، إن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة، وأشار عشماوي إلى أنه يجرى دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.​