الصحة تكشف 4 أعراض للإصابة بالحزام الناري

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن أعراض الإصابة بالحزام الناري.

وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك الأعراض:

* الألم والإحساس بالحرقة في مكان الإصابة

* طفح جلدي أحمر يستمر لبضعة أيام

* بثور ممتلئة بالسوائل

* حساسية تجاه اللمس والضوء

وعن مضاعفات الحزام الناري، أوضحت الوزارة أنها تشمل ألم عصبي شديد قد يستمر حتى بعد زوال البثور وقد يستمر لأكثر من ٣ شهور.

وأشارت إلى أن العلاج يتم علاجه بالتقنيات الحديثة التردد الحراري، وحقن جذور الأعصاب) لإيقاف الألم وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي وبإرشاد الأشعة.