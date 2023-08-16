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الصحة تكشف 4 أعراض للإصابة بالحزام الناري

12:32 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:
كشفت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن أعراض الإصابة بالحزام الناري.

وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك الأعراض:
* الألم والإحساس بالحرقة في مكان الإصابة
* طفح جلدي أحمر يستمر لبضعة أيام
* بثور ممتلئة بالسوائل
* حساسية تجاه اللمس والضوء

وعن مضاعفات الحزام الناري، أوضحت الوزارة أنها تشمل ألم عصبي شديد قد يستمر حتى بعد زوال البثور وقد يستمر لأكثر من ٣ شهور.

وأشارت إلى أن العلاج يتم علاجه بالتقنيات الحديثة التردد الحراري، وحقن جذور الأعصاب) لإيقاف الألم وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي وبإرشاد الأشعة.

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وزارة الصحة الإصابة بالحزام الناري مضاعفات الحزام الناري منشور توعوي

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