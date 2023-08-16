مسؤول يكشف سبب اضطراب أسعار الذهب هذا الأسبوع

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن ارتفاعات الأسعار التي حدثت خلال اليومين الماضيين نتيجة زيادة الطلب في السوق المحلي، لكن سرعان ما تراجعت الأسعار واستقرت حول 2220 جنيهًا للجرام.

وأكد "فرج" في تصريحات لمصراوي، أن الأسعار مستقرة خلال الفترة القادمة بسبب مبادرة "زيرو جمارك" التي ساعدت في إدخال 700 كيلو ذهب من بدء تطبيقها مايو الماضي، مطالبًا الحكومة بتمديدها.

وأشار إلى أن سعر الذهب في مصر كان سيصل إلى 3500 جنيه خلال الأيام الماضية لولا مبادرة "زيرو جمارك".

وأضاف "فرج" أن الحديث عن ارتفاع الذهب وتخطي حاجز 3000 جنيه غير صحيح وليس له أساس علمي.

وهبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات، ثم عاد ليستأنف الهبوط بحلول تعاملات المساء.

وتراجع سعر جرام الذهب بذلك بنحو 220 جنيها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة (بما فيها هبوطه اليوم بمجموع 50 جنيها) بعد قفزة في يومي الجمعة والسبت بقيمة 275 جنيها.