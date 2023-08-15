نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية برنشت

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فاعليات مبادرة "أنت الحياة" التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط خلال الفترة من (15 - 20) أغسطس.

وتعتبر مبادرة "أنت الحياة" فاعلية تنموية كبرى تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية (وزراة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وجامعة القاهرة وجامعه المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة).

وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية من كلية طب بشري جامعة المنوفية (مختلف التخصصات) وقافلة طبية من كلية طب أسنان جامعة القاهرة وورش عمل حرفية وقافلة امتحانات فورية (محو الأمية) وتوعية للسيدات وملتقى توظيف وتدريبات خاصة بسوق العمل ومعرض كتاب وفعاليات للأطفال ومسرح.

والتقى نائب المحافظ خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكاواهم ومطالبهم.

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب أسنان القاهرة، والدكتور مصطفى محمد نائب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والدكتور عمرو عوض مسؤول ملف المسؤلية الاجتماعية ومنسق مركز العياط بمؤسسة حياة كريمة.