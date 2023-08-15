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قرار جمهوري.. منح إنشاء وتشغيل محطة حاويات "شرق بورسعيد" لشركة قناة السويس

04:35 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة (أ ش أ)

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 165 لسنة 2023 بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات.

وشركة قناة السويس للحاويات هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ومؤسسة طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتكون مدة الالتزام الممنوح للشركة 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم.​

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الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري إنشاء وتشغيل محطة حاويات شركة قناة السويس

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