تصل لـ130 دولارا.. زيادة أسعار تذاكر قطارات النوم للأجانب والتطبيق أول أكتوبر

كتب- محمد نصار:

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأول من أكتوبر القادم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر قطارات النوم للأجانب.

وبحسب ما نشره مصراوي، في وقت سابق، فإنه بداية من يوم 1 أكتوبر سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- قطارات أرقام (86-87 / 82-83 / 84-85 / 1086-1087) ستكون التذكرة بقيمة 130 دولارا للكابينة المفردة و90 دولارا للكابينة المشتركة، و80 دولارا للأطفال.

- قطارات TOP VIP ستكون التذكرة بسعر 45 دولارا.

- الوصلة من الأقصر إلى أسوان والعكس ستكون التذكرة بقيمة 15 دولارا.

وأوضح مصدر بالسكة الحديد، لمصراوي، أنه يتم تحصيل تذاكر الأجانب على قطارات السكة الحديد بالدولار وليس بالجنيه المصري.

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