فرص عمل وأسعار مناسبة.. إشادة برلمانية بمشروعات الزراعات التعاقدية والبتلو -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن اهتمامَ الدولة بمشروعات الزراعة التعاقدية والمشروع القومي البتلو؛ تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق وعدم السماح بتخزين السلع، بهدف رفع أسعارها والتربح منها.

وأوضحت موسى، في تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعى إلى التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف؛ مما يُسهم في دعم مشروع البتلو الذي يعمل على تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم والتوجه إلى التصدير بدلًا من الاستيراد.

وأكدت عضو مجلس النواب أن مشروعات الزراعات التعاقدية والبتلو ستعمل على توفير فرص عمل للشباب وخلق مشروعات جديدة، علاوةً على توفير العملة الصعبة وتوفير السلع الاستراتيجية.

وأشارت موسى إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل؛ منها توافر التمويل، والبنية التحتية، إضافة إلى وجود جهات فاعلة لشراء المنتج.

وتابعت عضو مجلس النواب بأن نجاح المشروع القومي للبتلو، يعتمد على عدة عوامل؛ منها تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المزارع وتشغيلها، وتوفير تأمين منخفض على الرؤوس بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، لتشجيع صغار المربين على هذه الخطوة؛ لتعويضهم في حالة النفوق، إضافة إلى تحسين السلالات؛ بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول لصغار المربين.

كان رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع وزير الزراعة؛ لمتابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة إلى السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع في هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين؛ خصوصًا الزراعات المستهدفة.

وبحث اللقاء الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع البتلو، المُخصص لصغار المُربين، حيث أشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوسع في هذا المشروع، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي.