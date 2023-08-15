مصدر يكشف موعد افتتاح وتشغيل محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الموعد المتوقع لافتتاح محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن المحطة حاليا في مرحلة التجهيزات والتشطيبات النهائية استعدادا للافتتاح والتشغيل الرسمي المنتظم.

وأضاف المصدر المطلع أنه يتم حاليا تركيب ماكينات العبور والبوابات الإلكترونية وتأثيث وفرش المكاتب الداخلية في المحطة وإنهاء أعمال التشطيبات.

وتابع أنه يتم إجراء اختبارات عبور لبعض القطارات خلال الفترة الحالية كاختبارات تشغيل تجريبي.

وتوقع المصدر أن يتم افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في غضون شهر من الآن، لافتا إلى أن الافتتاح سيتم له ترتيبات خاصة هي التي تحدد الموعد النهائي.

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