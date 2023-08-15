الأرصاد: استمرار تحسن الطقس وأمطار صيفية على هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التحسن في الأحوال الجوية مستمر على أغلب المناطق نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إلى جانب امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب أشعة الشمس.

وأضافت غانم، أن درجلت الحرارة على القاهرة خلال هذه الفترة تتراوح بين 34 و33 درجة، وتصل المحسوسة لـ38 درجة، وتكون على السواحل الشمالية 30 درجة والمناطق الجنوبية 41 درجة.

وتابعت: "الطقس في النهار حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية".

وأكدت أن الطقس خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ويكون الجو أفضل والأجواء معتدلة تماما معظم أنخاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح فى معظم المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء، خاصة مناطق دهب وطابا وسانت كاترين، ومن الممكن أن تكون رعدية على فترات متقطعة من اليوم.

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