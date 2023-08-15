البيئة: ضبط 5 طيور فلامنجو داخل كافتيريا بالإسكندرية وتسليمها لحديقة الحيوان

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التحري حول ما تردد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود عدد 5 من طيور البشاروش (الفلامنجو) في إحدى الكافتيريات الموجودة بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية في حالة سيئة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، شكل الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لجنة من الفرع وضباط قسم شرطة البيئة، للتفتيش على الكافتيريا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت المعاينة عن وجود عدد 5 طيور بشاروش بكافتيريا باسم فلامنجو بمنطقة سيدي جابر دون ترخيص، بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة، والذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية دون ترخيص طبقا للجداول الموجودة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وكذلك حظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة ومصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف في هذا الشأن.​