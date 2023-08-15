مقدمتها الثروات الطبيعية.. برلماني: ٤ ركائز لتوطين الصناعات في مصر



كتب- سامح سيد:

قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إن ملف توطين الصناعات متشعب وكبير وليس هينًا بسيطًا ويعتمد في الأساس على عدد من الركائز من أجل أن تنجح عمليات التوطين.

وأضاف لمصراوي، أنه لابد من أجل نجاح توطين الصناعات في مصر يجب عدم تصدير الخامات بشكلها الأولي وتحويلها لمنتجات يتم تصديرها، وهذا يتطلب وجود تكنولوجيا تمنحنا القدرة على تحويل الثروات الطبيعية لمنتجات.

وأشار إلى أن توطين الصناعات في مصر يحتاج لاستقرار في أسعار صرف العملة هذا أمر في غاية الأهمية، وكذلك ضرورة مراجعة ثروات مصر الطبيعية والاستفادة منها كما ينبغي وعلى أكمل وجه ، ضاربا مثال بالغاز الطبيعي قائلا هناك فرق في تصديره مسال وتمويله لطاقة كهربائية وتصديره.

ولفت إلى أن مراجعة الثروة الطبيعة ضروري للغاية وإذا كنا نتوسع في تصدير الخضر والفاكهة فعلينا أن نتبنى سياسة ضرورية واستراتيجية في التوسع في تصنيع المنتجات الزراعية سيمنحنا قيمة مضافة أكبر وعدم الاكتفاء بتصدير خضر والفاكهة.

واوضح، أن مصر أيضا لديها كميات فوسفات كبيرة في الصحراء الغربية والشرقية تدخل في صناعة الأسمدة يجب الاستفادة بالثروة الطبيعية على أكمل وجه في الدخول في صناعات وعدم الاكتفاء بتصديرها خام وهذا لا شك يحتاج إلى امتلاك التكنولوجيا التحويلية لتنجح تحويل المواد الخام لصناعات.

وأكد بدراوي أنه بنجاح الصناعات التحويلية وتوطينها لابد من أمتلاك التكنولوجيا والأدوات والمعدات والمصانع اللازمة لهذا التحويل، ولذلك يجب أن نراجع حجم امكانيتنا في الثروات الطبيعة وضع خطة متكاملة للتوجه للصناعات التحويلية.