أمطار رعدية وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة



كتب – محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك”، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، ليستمر التحسن بالأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مع وجود أمطار خفيفة تصل إلى رعدية ببعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن توقعات طقس الثلاث أيام القادمة يكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ويميل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

آشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والصعيد، ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية.

توقعات طقس الثلاثاء 15 أغسطس 2023

أضافت الأرصاد أن درجات الحرارة وحالة الطقس الثلاثاء 15 أغسطس، تشهد شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من جنوب سيناء قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بمناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وتكون سرعة الرياح 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

توقعات طقس الأربعاء والخميس 6 و 17 أغسطس 2023

تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة بيومي الأربعاء 16 أغسطس والخميس 17 أغسطس، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من 4 إلى 7 صباحاً.

وآشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 16 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.



