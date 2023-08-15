"مجنونة يا قوطة".. 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم بينها "الموجة الحارة"



كتب-أحمد مسعد:

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق، حيث تراوح سعر الكيلو من 6 إلى 8 جنيهات في أسواق التجزئة، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات.

وحذر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، من ارتفاع أسعار الطماطم فى أسواق التجزئة إلى 10 جنيهات وأكثر، موضحا أن السبب وراء ذلك تأثر المحصول من الموجة الحارة التى ضربت البلاد الفترة الماضية.

وأوضح أبو صدام لمصراوي، أن أسعار الطماطم قد تشهد مزيد من الارتفاعات بسبب تأثر إنتاج العروة الحالية بارتفاع درجات الحرارة وقلة إنتاجها حيث يؤدي عطش أشجار الطماطم إلى التفاف أوراقها وتساقط أزهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار وبالتالي قلة الإنتاج، كما يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والأمراض مما يساعد في قلة الإنتاج.

من جانبه قال المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة: إن هناك حملات على زراعات الخضر لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين وخاصة مزارع الطماطم باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف، أن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول الطماطم حوالي 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلى بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.

ونوه إلى أن ارتفاع الأسعار، لن يستمر طويلاً لأن هناك محافظات تستعد حصاد لعروة النيلى من محصول الطماطم.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الطماطم يرجع إلى عدة أسباب؛ اولاً: ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية فصل الصيف مما أدى إلى تراجع الإنتاجية.