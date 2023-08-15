لماذا حظرت الهند تصدير الأرز؟.. مسؤول يُجيب؟



كتب-أحمد مسعد:

حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بعد أن تسبب الأمطار الغزيرة في أضرار بالغة في المحاصيل.

وقال الدكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاجية الأرز الهجين والسوبر ووكيل معهد البحوث الحقلية بوزارة الزراعة: إن الهند تتحكم في 40% من تجارة الأرز حول العالم، موضحًا أن الهند حظرت الأرز الأبيض وليس البسمتي.

وأوضح "موافي" لمصراوي، أن دول الخليج وماليزيا هم الأكثر تأثرًا وليس مصر، مشيراً إلى أن مصر زرعت ما يقرب من 4 ملايين طن والسوق المحلي يحتاج إلى 3.2 طن فقط.

ولفت إلى أن القرار يعود إلى ارتفاع أسعار الأرز داخل الهند بشكل جنوني، مؤكدًا أن القرار بعيدًا عن الأزمة الاقتصادية العالمية، هو أمر داخلي فقط.

وتابع: المشترين الرئيسيين للأرز الهندي: الصين، والفلبين، ونيجيريا، وهناك "مشترون مثل: إندونيسيا، وبنغلادش، إذ يزيدون من الواردات عندما يعانون من نقص في الإمدادات المحلية.