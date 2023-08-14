أحمد العمرى يختتم المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالبحيرة



كتب- محمد شاكر

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة وأحياها المنشد أحمد العمرى وفرقته.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، أطلق العمرى العنان لصوته ليتردد صدى روحاني لامس الوجدان وألهم الروح وارتقى بمشاعر الجميع، وأجاد فى أداء العديد من الأعمال الروحانية التي تعبر عن السلام والتسامح والقيم النبيلة للدين الإسلامي كان منها حمدا لك الله، تملكتموا عقلى، لبيك يا سرى ، مولاي، صلاة من الرحمن ، ياصلاة الزين ، لاجل النبى ، غالى أنت غالى ، صلوا، على من ذكر الله، المسك فاح وقمر.

وكان الحفل قد بدأ بفقرة موسيقية لفصل العود بمركز تنمية مواهب بأوبرا دمنهور شملت ثلاث الحان هى اما براوه ، طير بينا ياقلبي ونسم علينا الهوا .

جدير بالذكر ان مهرجان الاوبرا الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة اقيم بمسرح اوبرا دمنهور على مدار اربعة ايام متصلة وتضمن عروض متنوعة لكل من فريق على مر الاجيال ، فريق كورال كيان بقيادة المايسترو احمد الريانى، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية ودمنهور والمنشد احمد العمرى وفرقته، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية لطلاب مختلف فصول مركز تنمية المواهب.