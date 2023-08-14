"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم عن ممارسة رقم 5 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد).

وأوضحت الهيئة، أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر ٢٠٢٣.

وأشارت إلى جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.