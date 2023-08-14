أول تعليق من الصحة علي دور البرد المنتشر -(فيديو)



كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد ما يسمي بـ"اختفاء الفيروس" بل يتطور ويتحور ويأخذ أشكال جديدة وكذلك مناعة الإنسان تسير معه على نفس النسق.

وأضاف "حسني" خلال لقاءه في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، على قناة "سي بي سي"، أن الأعراض المنتشرة بوجود ارتفاع بالحرارة وسعال قد تتعلق بفيروس كورونا قائلاً: "دكاترة الصدر يتحدثوا دائماً بأن موسم العمرة والحج عند عودة الأهالي منه يكونوا محملين بالتهابات فيروسية غير معلوم مصدرها وسعال مستمر لفترات طويلة ويطلق عليه تهيج في الشعب الهوائية".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن المناعة أصبحت تتعرف على فيروس كورونا ما تسبب في إضعافه وعدم قدرته على مهاجمة الجهاز التنفسي السفلي.

وآشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن منظمة الصحة العالمية شهدت تحور حدث منذ فبراير 2023 وظهر في الصين وانتقل لليابان وكوريا وأمريكا، ويمثل 30 % من الإصابات في الصين و18 % في أمريكا، وفي كوريا الجنوبية 17 %.

ولفت إلى أن أعرض متحور فيروس كورونا ليست مختفلة وتتمثل في إصابة الجهاز التنفسي العلوي وارتفاع بالحرارة والسعال وبعض التغيرات في حاسة الشم وآلام في الجسد، وكل هذه الأعراض تنتهي تلقائياً.

وأكد أنه يجب توخي الحذر من جانب أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والصدر والسكر غير المنتظم والأمراض المناعية، وكبار السن، وعند الشعور بكل هذه الأعراض يجب المتابعة الطبية مباشرة منعاً لحدوث مضاعفات.