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الجيزة تشن حملة لغلق بعض المطاعم المخالفة

09:57 م الإثنين 14 أغسطس 2023

حملة لغلق بعض المطاعم المخالفة

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كتب- محمد أبو بكر:

شن رئيس مركز ومدينة البدرشين حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على أحد المطاعم بمنطقة ميت رهينة نظراً للأضرار التي تسببها للأهالي، وتبين أن المطعم يعمل دون ترخيص ويتسبب في ضوضاء على الطريق العام، وبالتعاون مع شرطة المرافق تم إغلاق وتشميع المطعم.

وتأتي هذه الحملة بحسب بيان المحافظة تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل حيال الشكاوي الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة.

وفيما يتعلق بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، رفعت إدارة النظافة تجمع للمخالفات بمنطقة الجامع الكبير بمناشي البلد إستجابة لمطالب المواطنين من سكان المنطقة.

وقامت المحافظة في مركز ومدينة أوسيم برفع تعديات مطعم بشارع عزبة اليمن وشددت بعدم التعدي مجدداً على الطريق العام والإلتزام بمواعيد الغلق لتضرر المواطنين القاطنين بالمنطقة من الإعاقات لحركة المارة وقيامه بالعمل على مدار اليوم وإحداث ضوضاء.

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