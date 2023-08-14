برلماني يشيد بنجاح الحكومة فى توطين مختلف الصناعات داخل مصر

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بجهود الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين وتعميق الصناعات المختلفة لسد الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية مؤكداً الاهمية الكبيرة لطرح أراضى جديدة أمام المستثمرين بداية من يوم 16 أغسطس الجارى عبر الموقع الإلكترونى لهيئة التنمية الصناعية.

كما أشاد "مسعود"، بسياسات الحكومة بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بصفة خاصة مثمناً نجاح هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة من 3 يوليو 2022 حتى 8 أغسطس 2023 فى طرح أراضٍ فى 15 محافظة بما يعادل 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة بالإضافة إلى استخراج نحو 7000 رخصة تشغيل جديدة.

واعتبر المهندس أمين مسعود قيام الحكومة بمنح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية وأن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الغذائية تصدر بالإخطار فى مدة لا تتجاوز 5 أيام اضافة تم تنفيذ 565 مشروعا فى القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ 57 مليار جنيه ويعمل فى هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل وأن 55% من المصانع الجديدة ستساهم فى توفير نحو 25 مليار دولار بمثابة نجاح كبير لسياسات الحكومة فى تشجيع وتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية التى سيكون لها دورها الحقيقي لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر .