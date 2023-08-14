رئيس الإنجيلية: العنف يشمل الاعتداء اللفظي والمعنوي والبدني

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن معالجة أي قضية يجب أن تبدأ أولًا بتعريف مصطلحاتها؛ فبتعريف المصطلح تتكشف أمامنا كافة الأبعاد، ويتكون لدينا إدراكٌ لمحتوى القضية التي نناقشها، وإدراك الفرق بين المصطلحات التي قد تبدو مترادفةً أو يتم استخدامها في غير سياقها.

وأضاف خلال مؤتمر بعنوان "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام" الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية: تعريف السلام ينطوي على العديد من الأبعاد والمستويات، فإن كان التعريف اللغويُّ يشير إلى غياب العنف، فأعتقد أن احتياجات مجتمعنا في هذه الآونة تتجاوز هذا التعريف، من حيث فهمنا لمعنى العنف.

وتابع: ويجب أن نضع في اعتبارنا أن معنى العنف يشمل العنف اللفظي والمعنوي إلى جانب العنف البدني، وعلى المستوى المجتمعي يمكن تعريف خطاب الكراهية باعتباره شكلًا من أشكال العنف اللفظي، لهذا فإن فهمنا لمعنى السلام يجب أن يشتمل على أبعاد أخرى؛ مثل الاستقرار والاتفاق المجتمعي واحترام القانون وتحقيق الرفاهة الاجتماعية، كل هذه الأبعاد لا غنى عنها في تعريفنا لمفهوم السلام.