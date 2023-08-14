بشير حسن رئيسًا لقناة CBC العامة
كتب- إسلام لطفي:
أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين بشير حسن رئيسًا لقناة CBC العامة.
وكان قد أعلن الطاهري، تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة قنوات DMC، معتبرًا إياها قيمة مهنية.
كما أعلن تعيين الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيسًا لقطاع الصحف بالشركة، علاوة على تعيين الصحفي مصطفى عمار رئيسا لتحرير موقع وجريدة الوطن.
كما أعلن انضمام الإعلامي محمد صلاح الزهار إلى قناة القاهرة الإخبارية، قائلًا: أهلا بجيل الأساتذة وأصحاب الخبرات الكبرى.
وقررت الشركة المتحدة تعيين عماد ربيع، رئيسًا لقطاع الإنتاج للدراما، وعبدالفتاح مصطفى رئيسًا تنفيذيًا لراديو ٩٠٩٠.
وكانت الشركة المتحدة قد قررت تعيين الكاتبة الصحفية، علا الشافعي، رئيسة لتحرير جريدة وموقع اليوم السابع، وتعيين الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيسًا لمجلس الإدارة.
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