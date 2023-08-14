أقلام تجسس ومخدرات وعملات أثرية.. تفاصيل آخر 10 محاولات تهريب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

شهدت صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي خلال الساعات الماضية 10 محاولات تهريب لأدوات تنصت وتجسس وأدوية غير مصرح بتداولها ومخدرات بأشكال وأنواع مختلفة وعملات أثرية وهواتف محمولة ومستلزماتها؛ جاءت كل المحاولات من مختلف دول العالم، خصوصًا من بعض الدول الإفريقية التي كان يستبعد منها التهريب.

يرصد "مصراوي" آخر 10 محاولات تهريب من داخل صالات المطار؛ جميعها مصحوبة بألبوم صور المضبوطات .

1- ضبط أدوات تجسس أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة العمانية القادمة من مسقط؛ حيث استوقف أحمد رشدي مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من حسام عبد العال مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب.

وكلف أحمد فوزي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، نورا نعمان مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ ما أسفر عن ضبط ١٠ نظارات، و١٠ ساعات مكتب، و٨ أقلام؛ جميعها مزودة بكاميرات ومايكات تجسس، و٢ كاميرا تصوير صغيرتَي الحجم تعملان لا سلكيًّا، و٣ أجهزة GPS.

2- ضبط "محل" محمول مع إفريقي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي؛ حيث استوقف مصطفى بحر، مأمور الجمرك، أحد الركاب الأفارقة، أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب.

وكلف هاني أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، محمود فتحي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ ما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات التليفون المحمول، بلغ عددها ٣٣٠ شاشة تليفون محمول و٩٠ إسكرينة خاصة بها.

3- أدوية غير مصرح بتداولها، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، استوقف إسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كريم نادي مأمور الجمرك، وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة.

وكلف صبري حسانين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، سامي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويًّا؛ ما أسفر عن وجود ١٢٠ شريطاً لدواء Solpadeini بإجمالي ٤٨٠ قرصاً .

4- عملات أثرية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة؛ استوقف أحمد سعيد مأمور الجمرك، أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

وكلف محمد أمين مدير الحركة المشرف على العمل بالخط الأخضر بالصالة الموسمية سلامة مهدي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ ما أسفر عن وجود عملات معدنية وورقية وسط الحقائب، عبارة عن ١٤ عملة ورقية تعود إلى الملك فاروق الأول، و١٣ عملة معدنية ترجع إلى عصور متنوعة، و٦ أوراق وعقود تبرع ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول، و٣٤ عملة معدنية خاصة بالمملكة العربية السعودية ترجع إلى عصر الملك عبد العزيز آل سعود، و١٣ عملة معدنية ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول، وعقد بيع أرض يعود إلى عصر الخديو عباس حلمي الثاني، وجواز سفر مصري لعهد السلطنة المصرية في عهد الملك فاروق الأول ١٩١٨، وعملتَين ورقيتَين ترجعان إلى عصر الملك عبد العزيز آل سعود، وعملة ورقية عراقية ترجع إلى المملكة العراقية في عصر الملك فيصل الثاني، وعملة تذكارية بإجمالي ٨٦ قطعة .

5- أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دار السلام، استوقف السيد موسى مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائبه.

وكلف توني فكري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، عماد سيد مأمور الجمرك، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًّا أسفر عن ضبط ٢٠ شريطاً لعقار الترامادول المخدر، بإجمالي ٢٠٠ قرص.

6- ضبط حلوى بالمخدرات أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الكندية القادمة من مونتريال، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية من المخدرات عبارة عن ٤ أكياس بداخلها ٣٤ قطعة من الحلوى المخلوطة بالمخدرات؛ بوزن إجمالي ١٧٨ جراماً. تم الضبط بواسطة محمود سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

7- أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من العاصمة التشادية إنجامينا، استوقف أحمد مدين مأمور الجمرك، أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

وكلف محمد عبد الباقي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، هيثم محمد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ ما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية، بلغ عددها ألفا علبة دوائية بكل علبة ١٠٠ قرص؛ بإجمالي مئتي ألف قرص .

8- خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، استوقف أمير محمود مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة؛ بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم؛ تلاحظ لهما وجود كثافات داخل حقائب الراكب، وكلف تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، سامي نبيل، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ مما أسفر عن ضبط قطع من العاج (سن الفيل) بوزن ١٦ كيلوجرامًا.

وأفاد تقرير الدكتور محمد وهدان طبيب الحياة البرية بإدارة الطب البيطري بالمطار، أنه محظور حيازتها وتداولها طبقًا للقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية هذا النوع بملحق ١ بالاتفاقية .

9- أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، استوقف محمد مكاوي مأمور الجمرك، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من آدم عبد العزيز مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكثرة داخل حقائب الراكبة.

وكلف ريمون غطاس مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ مصطفى بحر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويًّا؛ ما أسفر عن وجود كميات كبيرة من الأدوية، والتي بلغ عددها ٢٢٢٠ عبوة وشريطًا بإجمالي ٤٤٧٠٠ قرص .

10 -خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، ومحمود شحاتة رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب بين الملابس، وكلف جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بسمة حسني مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ ما أسفر عن ضبط كمية من السجائر بها نبات الماريجوانا؛ بلغ عددها ٢٣ سيجارة .