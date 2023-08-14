دور الأطباء في المجتمع.. تفاصيل استقبال البابا تواضروس وفدَ نقابة الأطباء

كتب- إسلام لطفي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدَ النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة.

وأعرب الأمين العام في بداية اللقاء عن تقديره لقداسة البابا؛ لحرصه على استقبال وفد النقابة، وهو اللقاء الذي كان من المنتظر عقده منذ فترة؛ ولكن تسببت ظروف مختلفة، من أبرزها انتشار فيروس كورونا، في تأجيله.

وأشاد حمدي بموقف قداسة البابا تجاه الأطباء وتشجيعه الدائم لهم وتقديره لدورهم في المجتمع.

ورحب قداسة البابا بوفد النقابة، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء تعد نموذجًا مهمًّا؛ لأنها النقابة المعنية بالمهنة التي تهتم بصحة الإنسان.

وأكد البابا أهمية أن تتضمن مناهج التعليم الأساسي موضوعات ترسخ قيمة وأهمية دور كل مهنة من المهن؛ لتكون لدينا أجيال تعي قيمة المهن المختلفة وأهميتها للإنسان والمجتمعات.

وألمح البابا إلى اللقب الذي كان يُطلق قديمًا على الطبيب؛ وهو لقب "حكيم"، مشيرًا إلى أنه كان يحمل معنًى مهمًّا؛ وهو أن دور الطبيب قبل أن يكون مهنيًّا يجب أن يتسم بالحكمة، وهو ما يكشف عن الأهمية الكبرى لدور الأطباء في المجتمع.

ودار حوار حول التحديات التي تواجه الأطباء أثناء ممارسة عملهم، وأهمية أن تتوفر لهم بيئة مناسبة ليؤدوا هذا الدور على أكمل وجه.

وقدم وفد نقابة الأطباء درع النقابة لقداسة البابا، بينما أهداهم قداسته كتابًا عن رحلة العائلة المقدسة مكتوب بعشر لغات، ثم التقطت الصور التذكارية.