صافيناز كاظم تكشف لمصراوي سر تراجعها عن بيع مكتبتها بمليون جنيه

كتب- محمد شاكر:

تراجعت الكاتبة الكبيرة صافيناز كاظم عن فكرة بيع مكتبها بمليون جنيه، كما أعلنت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء أمس الأحد.

وقالت "كاظم" في تصريحات خاصة لمصراوي: سأتم ٨٦ عاما يوم الخميس المقبل، وما زلت بكامل قواي العقلية والذهنية، وقرأت هذه المكتبة صفحة صفحة وهي مكتبة عزيزة علي جدا، ويمكن أن يكون ذهني قوي الآن ولكن قواي الجسمانية ليست في أفضل حالاتها، وكلما أنظر للمكتبة أشعر أنها يمكن أن تصبح عبئا على من بعدي عندما يتوفاني الله، أو أن تهديها ابنتي نوارة نجم لأي شخص لأنها كريمة جدا، ويهمني أن تقع هذه المكتبة في يد باحثين أو ناس يفهمون في الكتب ولا يهمني مسألة البيع والشراء.

وأضافت "كاظم": كنت أسعى إلى أن أفعل ذلك وأنا بكامل قواي العقلية، وبالفعل جاءني ٧ عروض من تجار كتب ومهتمين وحرصت على تحديد رقم مليون جنيه لأن المكتبة تضم كتبا نادرة، وهذا رقم ليس كبير ولكنه مهم حتى يحتفظ بها، وقررت أن من يفاصل ويعرض مبلغا أقل سأرفض وكذلك من يعرض مبلغا أكثر من ذلك حتى لو كان ٢ مليون جنيه.

وتابعت "كاظم": عندما شاهدت نوارة ابنتي ما كتبته على فيسبوك، عاتبتني وقالت لي "ليه تفرطي في مكتبة يمكن أن يحتاجها أولادي؟"، فتراجعت عن الفكرة مؤقتا.

وأكملت: انسحابي من عرض مكتبتي ليس مطلقا ولكنه مؤقت إلى أن أدرس الموضوع مرة أخرى، ومكسبي أن تقع في يد من يقدرها ولا تكون عبئا على أحد.