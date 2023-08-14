متحور كورونا الجديد.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا لـ"كوفيد-19" حالياً؟

كتب- أحمد جمعة:

مع ظهور متحور كورونا الجديد "EG.5"، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

ويتزايد القلق حاليا بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

وكشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن أبرز الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا في الوقت الراهن بمتحوراته المختلفة، موضحًا أنه مع تحور كورونا انخفضت حدته وأصبح الفيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي بصورة أكبر، مع أعراض تشمل: احتقان طفيف في الحلق، زكام، رشح، صداع، ارتفاع درجة حرارة بشكل متوسط، وصداع متوسطـ.

من جانبه، أوضح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، د. أمجد الخولي، أن خصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرًا عن السلالات السابقة، في حين تشمل بعض الأعراض الشائعة عند البالغين: الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم وآلام العضلات والتعب والإسهال.

وأشار الخولي في تصريحات لمصراوي، إلى أنه يمكن ملاحظة أعراض نتيجة ضيق التنفس وتشبع الأكسجين المنخفض وضيق التنفس التنفسي لدى المرضى الذين يعانون من مرض شديد.

ماذا قالت الصحة عن المتحور الجديد؟

* أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

* فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة .

* تتابع الوزارة الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتينى للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معملياً لمرض كوفيد -19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.

* منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.