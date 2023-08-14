انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة التحسن في الطقس مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحاري، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية، شمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة.

وتابعت هيئة الأرصاد: "يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار".

وأكدت الهيئة أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط لتتجاوز 2 متر في بعض الشواطئ، كما تتكون السحب المنخفضة على مختلف الأنحاء حيث تحد من تأثير أشعة الشمس.

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