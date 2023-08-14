انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة التحسن في الطقس مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحاري، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية، شمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة.
وتابعت هيئة الأرصاد: "يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار".
وأكدت الهيئة أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط لتتجاوز 2 متر في بعض الشواطئ، كما تتكون السحب المنخفضة على مختلف الأنحاء حيث تحد من تأثير أشعة الشمس.
اقرأ أيضًا:
كيف يمكن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج بشكل نهائي؟.. حددتها "العامة للاستعلامات"
ادفع 100 ألف جنيه واحجز شقة من الإسكان بالتقسيط
البناء الموحد.. 12 اختصاصًا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تعرف عليهم
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية ؟تفاصيل
-
"لو بتشتغل من البيت".. كيف تتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ؟تفاصيل
-
مروحة وراوتر.. منتجات تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل هارد خارجي وفلاش ميموري لحفظ ونقل البيانات بأسعار تبدأ من 69تفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: