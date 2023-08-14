بالفيديو- انهيار الشيف هالة فهمي أثناء تقديم حلقة على الهواء.. اعرف التفاصيل

كتب- إسلام لطفي:

ظهرت الشيف هالة فهمي، عبر قناة "هي" في حالة انهيار وحزن شديد على وفاة زوجها ونعته ببعض الكلمات الحزينة.

وقالت في أولى حلقاتها بعد عودتها للقناة: إيهاب مكنش بس جوزي ولا عشرة عمري كان أبويا وأخويا وابني أنا اتجوزته وأنا صغيرة.. زمان في جيلنا كانت البنات بتتجوز صغيرة، وزي ما كتبت لكم أنا عشت معاه أكتر ما عشت في بيت أبويا ولما أبويا مات محستش بالإحساس اللي أنا فيه ده، ولما أمي ماتت زعلت طبعا وحزنت لكن الزعل على أبويا وأمي غير الزعل اللي أنا حاسة بيه دلوقتي والفترة إللي فاتت دي كنت حاسة بمرار وحاسة إني بقيت لواحدي رغم أن أهلي وأهله وكل الناس اللي فوق دماغي حواليا".

هكذا عبرت الشيف هالة فهمي عن حزنها الشديد على وفاة زوجها، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

وتوفي زوج الشيف هالة فهمي، بعد صراع مع السرطان، الذي كشفت عنه الشيف يوم 31 يوليو الماضي، قبل رحيله يوم 4 أغسطس.