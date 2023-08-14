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BBC

كيف يمكن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج بشكل نهائي؟.. حددتها "العامة للاستعلامات"

02:30 ص الإثنين 14 أغسطس 2023

أرشيفية

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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وزارة الخارجية ستدشن موقعًا إلكترونيًّا، لتلقي طلبات المصريين بالخارج الراغبين في الاشتراك بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19 عامًا وحتى سن 30 عامًا، وكذلك ممن تجاوزوا سن 30 عامًا.

وكشفت الهيئة أن المبادرة تنطلق غدًا الاثنين 14 أغسطس 2023، ولمدة 30 يومًا، عبر الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

وأشارت إلى أنه يُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

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موقف التجنيد تسوية الموقف التجنيدي هيئة الاستعلامات المصريين بالخارج

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